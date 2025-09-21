الأحد 2025-09-21 01:24 م
 

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل
قوات الاحتلال
 
الأحد، 21-09-2025 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) المحتلة.


وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، واعتقلت المواطن مصطفى الطويل، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه.
 
 
