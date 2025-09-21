قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

11:59 ص

الوكيل الإخباري- نقلت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) المحتلة.





وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، واعتقلت المواطن مصطفى الطويل، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه.