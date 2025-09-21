بيان صادر عن الحكومة الأردنية

05:42 م

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بإعلان المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، مؤكّدةً أنّ هذا الموقف يتماهى مع الإرادة الدولية المتزايدة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لمواقف الدول الصديقة، التي تُعد تأكيدًا ودعمًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.