رئيس الأركان الأفغاني يرد على ترامب: لن تحصل على شبر واحد من قاعدة باغرام

الوكيل الإخباري- أكد رئيس أركان القوات الأفغانية قاري فصيح الدين فطرت، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتنازل "ولا عن شبر واحد" من قاعدة باغرام الجوية للولايات المتحدة.



وذكر فطرت خلال تصريحات صحفية أن "أي اتفاق يتعلق بقاعدة باغرام الجوية ولو شبر واحد منها مرفوض ولن نتفاوض بشأنه".



وأضاف: "يجب ألا يكون هناك جندي أجنبي على الأراضي الأفغانية بما في ذلك باغرام".

اضافة اعلان



وجاءت تصريحات فطرت ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "عواقب وخيمة ستحدث اذا تم رفض استعادة قاعدة باغرام للقوات الأمريكية".



تجدر الإشارة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 أدى إلى سيطرة حركة طالبان على القاعدة.