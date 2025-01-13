تنظيم الطاقة: منح المشتركين في العقبة والأغوار 60 يوما لتسديد فواتير الكهرباء وحسب متوسط الاستهلاك

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أنه جرى التوافق على تمديد مهلة فصل التيار الكهربائي عن المشتركين إلى 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة وبسقف 75 دينارا للفواتير.



وقال السعايدة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه بالنسبة للمشتركين في العقبة والأغوار سيتم منحهم فترة 60 يوما بالإضافة إلى حساب متوسط الاستهلاك وليس فقط 75 دينارا.



وأضاف أن رسوم إعادة التيار الكهربائي 3 دنانير حتى لو تمت عملية الفصل وإعادة التيار الكهربائي عن طريق العدادات الذكية، لافتا إلى أن هذه الكلف تذهب لتشغيل النظام والبنية التحتية التي أنشئت للوصول إلى العدادات الذكية.



وأشار السعايدة إلى أنه لا يوجد وقت محدد لإجراء الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية وأنها تجرى على مدار العام وليس فقط في فصل الشتاء وتهدف إلى تحسين الشبكة وتطويرها وضمان ديمومتها واستمرار عملها وعدم انقطاعها.



ولفت إلى أنه يجري الإعلان عن عمليات فصل التيار الكهربائي والمناطق المشمولة وفترة الفصل ليأخذ المشتركين احتياطاتهم أثناء عملية الفصل.



ودعا السعايدة المشتركين إلى دفع الذمم المترتبة عليهم لصالح شركات الكهرباء وعدم الانتظار لغاية فصل التيار الكهربائي بسبب تراكم الفواتير عليهم.

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