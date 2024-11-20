مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان أن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الغرامات المستحقة عليها يشمل جميع المركبات سواء أكانت سيارات أو دراجات أو باصات أو شاحانات.



وقال القرعان اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن قرار مجلس الوزراء الأخير جاء بهدف ترخيص كافة المركبات التي تسير على شوارع المملكة.



وأضاف أن القرار يستمر حتى 2024/12/31 وهي مدة كافية لترخيص المركبات، حيث اتخذت إدارة الترخيص كافة الاستعدادات الفنية والبشرية لاستكمال معادلات الترخيص وذلك في كل فروعها بالإضافة لخدمة الترخيص المتنقل وخدمة الترخيص المسائي وذلك بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.



وأشار القرعان إلى أن حجم وقيمة الإعفاءات وفق قرار مجلس الوزراء ستبدأ من عشرات الدنانير للشخص الواحد وتصل إلى آلاف الدنانير، وهي متفاوتة بسبب اختلاف شرائح الترخيص وعدد السنوات التي لم يقم مالك المركبة بترخيصها.



وكان قرر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 2024/12/31.

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