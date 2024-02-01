خربين بعد الإقصاء من كأس آسيا: سوريا لم تخسر اليوم!

الوكيل الإخباري - أعرب نجم المنتخب السوري عمر خريبين، عن رضاه على أداء فريقه أمام المنتخب الإيراني رغم توديع بطولة كأس آسيا لكرة القدم من الدور الـ16.



وبلغت إيران المرشحة للقب البطولة، الدور ربع النهائي من كأس آسيا بفوزها على سوريا بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الأربعاء على استاد "عبدالله بن خليفة".



وقال خربين في تصريحات تليفزيونية لقناة ssc عقب المباراة: "لعبنا مباراة جيدة أمام منتخب إيران المرشح الأبرز للقب، ويضم أفضل لاعبي آسيا، فزنا اليوم بالأداء والروح، ولم نخسر إلا بركلات الحظ".



وأضاف: "الجميع قدم ما عليه، لم يبخل أي لاعب بجهد أو نقطة عرق، هذا الجيل رائع، لقد أصبح لدينا منتخبا قويا يمتلك شخصية وعلينا أن نبني على ذلك".



وختم خربين حديثه: "نشكر الجماهير السورية التي ساندتنا طوال أحداث البطولة، والأفضل سيأتي في الأيام المقبلة".



وللمرة الأولى في هذه البطولة، ارتأى مدرب سوريا الأرجنتيني هكيتور كوبر إشراك مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خريبين صاحب هدف الفوز في مرمى الهند الذي تأهل بفضله منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته السبع.



وتصدى الخريبين لتنفيذ ركلة الجزاء لمنتخب بلاده ليدرك التعادل واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح مع استمرار سيطرة التعادل على نتيجة الأشواط الإضافية، لكن الحظ لم يبتسم لنسور قاسيون.



ومن أصل 8 منتخبات عربية بلغت الدور ثمن النهائي، نجح اثنان منها فقط في بلوغ ربع النهائي وهما قطر حاملة اللقب وصاحبة الارض والاردن.

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