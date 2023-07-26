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الأربعاء، 26-07-2023 02:54 م

هل تعاني من التعرّق الزائد؟ هذه هي الأسباب المحتملة

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الوكيل الإخباري - يمكن للتعرّق المفرط أن يحدث في أي سن؛ إذ يصيب الأطفال، والمراهقين، وكبار السن، في مناخات مختلفة سواء كنت تعيش في مناخ بارد أو دافئ، وفقًا لما ذكرته الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد.

وقد يكون التعرق أمرًا طبيعيًا في الجسم خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، أو ممارسة الرياضة، أو القيام بأي مجهود بدني كبير، لكن الأمر قد لا يكون طبيعيًا لدى البعض، إذا كان التعرق مفرطًا.

ويمكن أن يرتبط التعرّق الزائد بحالة صحية قد تعاني منها، مثل:

وجود حالة طبية تسبب التعرق؛ مثل مرض السكري، والنقرس، وفرط الغدة الدرقية، وداء باركنسون، أو التعرض للإصابة أو الورم في حالات أخرى.

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استخدام دواء أو مكمل غذائي قد يسبب التعرق المفرط، مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية النفسية، والإنسولين

 

سي ان ان

 




 

 


 

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