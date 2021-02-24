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الأربعاء، 24-02-2021 12:31 م

3 علامات هامة على السيدات معرفتها تدل على مرض السكري

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن تظهر لدى النساء بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بالسكري، ما يعني أنه ينبغي علاج الحالة فوراً.

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- العدوى الفطرية، وقد ترافقها الحكة والألم. كذلك يمكن أن يدل على هذا ظهور بعض البقع البيضاء في الحلق، وهذا يعني الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.


- متلازمة تكيّس المبيض قد ترتبط أيضاً بهذا الداء. ويترافق ذلك مع نمو الشعر الزائد ومع اكتساب غير طبيعي للوزن وظهور حبّ الشباب. وهو ما يدل أيضاً على النوع الثاني من المرض.

- يمكن التهاب البول أن يعني أيضاً الأمر نفسه. كما قد تعاني المرأة في هذه الحالة من التهاب الكلى أو المبولة. وهي أمور تحدث بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يعانون من داء السكري. وغالباً ما يترافق هذا مع ألم وحريق، بل وظهور الدم أثناء التبوّل. إذاً، من المهم الانتباه إلى هذه العلامات لأنها قد تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي وأخذ الاحتياطات اللازمة.

 

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