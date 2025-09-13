بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 73.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.3 دينار لجهة الشراء.
