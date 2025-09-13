بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

11:17 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 517 دنانير، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 591 دينارًا اليوم السبت، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.





وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 73.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.3 دينار لجهة الشراء.