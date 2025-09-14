الأحد 2025-09-14 03:29 م
 

بحضور 70 مشاركاً من أصل 450 متقدماً

منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي

fgy8
منصة زين ونوكيا
 
الأحد، 14-09-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع  (ZINC)، وبالشراكة مع شركة نوكيا وجامعة البلقاء التطبيقية، وبالتعاون مع شريك نقل المعرفة شركة  “Kawkab. ai”، معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي “Ai Bootcamp”  ، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال.

اضافة اعلان


وقام بافتتاح فعاليات المعسكر المدير العام لشركة نوكيا الأردن المهندس مضر غالب الزعبي، ويشارك في المعسكر 70 شاباً وشابة تم اختيارهم من بين أكثر من 450 متقدماً، وفقاً لمعايير محددة شملت عدد أعضاء الفريق، وجودة الفكرة المقترحة، وإمكانية تطبيقها خلال فترة المعسكر، إلى جانب الخلفية التقنية للمشاركين بالإضافة إلى معرفتهم بلغات البرمجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.


وسيحظى المشاركون من خلال هذا المعسكر بفرصة الاستفادة من خبرات محلية ودولية، والتعرّف على أدوات وتقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محتوى تدريبي تطبيقي يركز على بناء المنتج، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتعلّم والتطبيق العملي، حيث سيخوض المشاركون تجربة متكاملة تبدأ من تطوير الفكرة وصولاً إلى عرضها في ختام المعسكر.


ويأتي تنظيم منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذا المعسكر في إطار جهودها المستمرة لدعم الشباب والرياديين، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث تسعى المنصّة من خلاله إلى تطوير وإطلاق 20 منتجاً قابلاً للتجربة بالحد الأدنى ومدعوماً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكّل أساساً لشركات ناشئة مستقبلية تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة ودفع عجلة الاقتصاد.


Image1_920251415137674528603.jpg
Image1_9202514144326881292114.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اا

المرأة والجمال فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور الأحد، قسم ترخيص غرب عمّان

أخبار محلية ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

ظاهرة خطيرة في شوارع عمان ... السير وسط الطريق بأحذية التزلج

خاص بالوكيل السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو

لاا

المرأة والجمال القطرات التجميلية: تركيبة مركّزة لتعزيز العناية بالبشرة

25

فيديو منوع تشغيل مروحة بدون الحاجة للكهرباء .. بواسطة الفيزياء فقط

ؤلا

أخبار الشركات كابيتال بنك يعزز استثماراته في الكفاءات الشابة ويطلق "أكاديمية كابيتال" لتأهيل الخريجين وتمكين الكوادر المصرفية

خهخه

فيديو منوع متداول: هذا هو الكافيار الأسود النادر الأغلى في العالم

fgy8

أخبار الشركات منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي



 
 





الأكثر مشاهدة