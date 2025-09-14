الأحد 2025-09-14 05:34 م
 

زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا

زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا
زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا
 
الأحد، 14-09-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها للنهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش"، والذي استضافته العاصمة عمّان للمرة الأولى مساء يوم الخميس، وسط أجواء مليئة بالحماس والمنافسة، وبمشاركة واسعة من عشاق رياضة البادل.

اضافة اعلان


وجاءت رعاية زين لهذا الحدث المميز ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع شركة ريد بُل، والتي أثمرت عن تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية المبتكرة في الأردن، انسجاماً مع التزام زين المتواصل بدعم قطاع الرياضة وتمكين الشباب، وتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية.


وشهدت البطولة صيغة منافسات فريدة اعتمدت على السرعة والحماس، حيث تنافست 8 فرق من الذكور و6 فرق من الإناث على 4 ملاعب متجاورة، لتقديم تجربة رياضية جديدة ومبتكرة للجمهور والمشاركين، وتمكّن فريق  “SYM” من الحصول على المركز الأول في فئة الذكور، وحصل فريق “RM”  على المركز الأول من فئة الإناث، ليحجزوا مقاعدهم في النهائيات العالمية المقررة في إسبانيا خلال شهر تشرين الأول المقبل، في إنجاز رياضي يسهم برفع اسم الأردن على الساحة الدولية.

 


Image1_9202514165219924882459.jpg
Image2_9202514165219924882459.jpg
Image3_9202514165219924882459.jpg
Image4_9202514165219924882459.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء

مصر تثق بترامب لإنهاء معاناة الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي

عربي ودولي مصر تثق بترامب لإنهاء معاناة الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي

زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا

أخبار الشركات زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب" تنشر جداول الناخبين المحدثة - رابط

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بتعيين ريم أبو دلبوح عضوا في مجلس الأعيان

اا

المرأة والجمال فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور الأحد، قسم ترخيص غرب عمّان

أخبار محلية ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

ظاهرة خطيرة في شوارع عمان ... السير وسط الطريق بأحذية التزلج

خاص بالوكيل السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة