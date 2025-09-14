كابيتال بنك يعزز استثماراته في الكفاءات الشابة ويطلق "أكاديمية كابيتال" لتأهيل الخريجين وتمكين الكوادر المصرفية

الوكيل الإخباري- في إطار استراتيجيته الشاملة لتأهيل وتطوير القدرات والكفاءات الشابة، أطلق كابيتال بنك "أكاديمية كابيتال" المتخصصة بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بهدف تأهيل وتمكين الخريجين الجدد، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل المصرفي والرقمي المتغيرة.

وتهدف "أكاديمية كابيتال" في مساريها الخاصين بالأعمال والبيانات إلى استقطاب نخبة من الخريجين من الجامعات الأردنية والدولية، وتأهيلهم من خلال برنامج متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، والتدريب الميداني المباشر داخل إدارات البنك المختلفة، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية والشخصية والعملية، وتمكينهم من الانخراط الفعلي في سوق العمل المصرفي.



ويمتد المسار الخاص بالأعمال على أربع مراحل رئيسة تبدأ بتدريب تقني متخصص، حيث يتناول هذا المحور موضوعات رئيسية تشمل: أساسيات العمل المصرفي، الأنظمة والتشريعات والامتثال، التميز في المبيعات والخدمات، التحول الرقمي والمصرفية الرقمية، إضافة إلى التركيز على الخدمات المصرفية المؤسسية والخدمات المصرفية للأفراد، وأساسيات الخزينة.



كما يشتمل البرنامج أيضاً على معسكر مكثف لتطوير المهارات الشخصية والسلوكية، يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات متنوعة مثل التفكير النموي والوعي الذاتي، الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتحدث أمام الجمهور، الذكاء العاطفي، التواصل الفعّال وآداب العمل، التفكير المرتكز على العميل، التعاون والعمل الجماعي، إدارة الضغوط، وبناء العلاقات المهنية والهوية الشخصية.



أما المسار الخاص بالبيانات والذكاء الاصطناعي يهدف إلى تمكين المواهب الشابة من اكتساب المهارات العملية في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، من خلال مزيج من الورش التدريبية، وتجربة التعلم العملي مع فريق البيانات في البنك، إلى جانب برنامج متخصص ومكثف في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد التحق بالدفعة الأولى من مسار البيانات خمسة خريجين جدد، بدأوا رحلتهم التدريبية لاكتساب مهارات تحليل البيانات واستخدام أدوات GenAI وتطبيق التفكير التحليلي في بيئة العمل اليومية، فيما يُمثل محطة محورية ضمن مساعي البنك نحو التحول الرقمي المستدام.



وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة إدارة الموارد البشرية في كابيتال بنك هيا أبو عطا، على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب ورأس المال البشري، الذي يُعد العمود الفقري لكل تطور ونمو مستقبلي، موضحة بأن تمكين الشباب والموظفين لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يتطلب توفير بيئة عملية وتجريبية حقيقية تصقل المهارات وتفتح آفاقاً مهنية واعدة. فيما أشارت إلى أن البرامج في أكاديمية كابيتال صُممت لتكون منصات تعلم مبتكرة تدعم رؤية البنك في إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية والرقمية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، والمساهمة الفاعلة في قيادة مستقبل القطاع المالي محلياً وإقليمياً.