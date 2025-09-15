الصفدي يلتقي الشيباني والمبعوث الأمريكي توماس بارك

12:44 ص

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا، توماس بارك، وذلك على هامش مشاركة الصفدي في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة. اضافة اعلان

