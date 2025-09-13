السبت 2025-09-13 10:18 ص
 

الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن السبت

السبت، 13-09-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في الاردن السبت 40 قرشا للغرام الواحد بحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية السبت عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء.

حيث جاء سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 84.500 دينار، وعيار 21 قيراطًا عند 73.800 دينار، بينما سجل عيار 18 قيراطًا 65.400 دينار، وعيار 14 قيراطًا 49.800 دينار.

 
 
