الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الاردن السبت 40 قرشا للغرام الواحد بحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

