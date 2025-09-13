السبت 2025-09-13 01:51 م
 

تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر ا
علم الأردن
 
السبت، 13-09-2025 01:00 م
الوكيل الإخباري-   قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر السلامة.اضافة اعلان


ودعت الهيئة إلى أهمية مشاركة الأهل لأطفالهم في اللعب لفهم عالمهم الرقمي، مما يسهم في حمايتهم بشكل أفضل. كما أوصت بـتحديد أوقات اللعب، ووضع قواعد خاصة مع الطفل للاستخدام السليم والآمن للأجهزة.

وأكدت الهيئة على ضرورة تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على خصوصية معلوماتهم الشخصية، إلى جانب وضع قواعد واضحة أثناء استخدام الإنترنت، تشمل تحديد الوقت، واختيار المحتوى المناسب، وتقديم بدائل ممتعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

فلسطين جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر ا

أخبار محلية تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا

وزير الزراعة صائب خريسات خلال لقائه سفير جمهورية تركيا لدى المملكة

أخبار محلية وزير الزراعة: نسعى لتسهيل انسياب السلع الأردنية عبر تركيا إلى أوروبا



 
 





الأكثر مشاهدة