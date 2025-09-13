تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

01:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745878 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر السلامة. اضافة اعلان





ودعت الهيئة إلى أهمية مشاركة الأهل لأطفالهم في اللعب لفهم عالمهم الرقمي، مما يسهم في حمايتهم بشكل أفضل. كما أوصت بـتحديد أوقات اللعب، ووضع قواعد خاصة مع الطفل للاستخدام السليم والآمن للأجهزة.



وأكدت الهيئة على ضرورة تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على خصوصية معلوماتهم الشخصية، إلى جانب وضع قواعد واضحة أثناء استخدام الإنترنت، تشمل تحديد الوقت، واختيار المحتوى المناسب، وتقديم بدائل ممتعة.