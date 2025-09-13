تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء

الوكيل الإخباري- تنفّذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في إربد، غدًا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقّل والفحص الفني "المسائي"، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقّل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقّلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.