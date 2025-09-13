تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقّل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقّلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين، والتخفيف عنهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
