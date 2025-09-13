السبت 2025-09-13 04:59 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 13-09-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   تنفّذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في إربد، غدًا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقّل والفحص الفني "المسائي"، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقّل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقّلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين، والتخفيف عنهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

أخبار محلية مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

برنامج المعهد السياسي للأحزاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الاولى من برنامج المعهد السياسي للاحزاب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين الرئيس الفلسطيني يغادر مستشفى الأردن بعد إجراء فحوصات طبية دورية

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة

بدء موسم قطف الرمان في الكورة

أخبار محلية بدء موسم قطف الرمان في الكورة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: مستعد لفرض عقوبات على موسكو عندما تبدأ جميع دول حلف الأطلسي كذلك

المومني: جلسات حوارية في المرحلة المقبلة بشأن التحديث الإداري وقوانين الإدارة المحلية

أخبار محلية المومني: جلسات حوارية في المرحلة المقبلة بشأن التحديث الإداري وقوانين الإدارة المحلية

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة