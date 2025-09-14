حكة السباحين.. أعراض مزعجة وعلاج بسيط

العلاج:
يركّز على تخفيف الأعراض، ويشمل:
مضادات الهيستامين (دون وصفة طبية).
غسول الكالامين.
كريمات الكورتيزون لتقليل الالتهاب.
تقليم الأظافر وتجنّب الحكة لتفادي العدوى.
الوقاية:
تجنب السباحة في أماكن معروفة بانتشار الحالة.
الاستحمام بالماء العذب مباشرة بعد السباحة.
تجفيف الجسم جيدًا بمنشفة.
الابتعاد عن المياه الضحلة والدافئة ومناطق تجمّع الطيور.
اتبع هذه الخطوات البسيطة لتقضي صيفًا ممتعًا خاليًا من الحكة والطفح الجلدي.
