"صناعة إربد" تختتم الورشة الأولى من ورشات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- اختتمت غرفة صناعة إربد المرحلة الأولى من الورشات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار حرصها الدائم على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتبني أدوات تدعم القطاع الصناعي.





وأكد رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، أن خطة الغرفة في إطلاق سلسلة ورشات الذكاء الاصطناعي تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، والهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الصناعيين للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وتطوير الأعمال.



وشدد أبو حسان على أن الغرفة ملتزمة بمواصلة جهودها في تقديم برامج نوعية تعزز من قدرات القطاع الصناعي، وتفتح أمامه آفاقًا أوسع لمواكبة التطورات التكنولوجية، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة وبناء عليه فإن الغرفة ستطلق الورشة الثانية من هذه الورشات الأسبوع المقبل.



من جهته، أكد مدير عام الغرفة، نضال الصدر، حرص الغرفة على توفير بيئة تدريبية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة وتلبي احتياجات القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الدورة تعد خطوة مهمة نحو تمكين الصناعيين والشباب من أدوات المستقبل، وفتح آفاق جديدة أمامهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والابتكار.



وبين أن الورشات تعمل على رفد القطاع الصناعي بالمعرفة والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، فضلا عن دورها في تمكين المجتمع المحلي، وخاصة فئة الشباب، من اكتساب خبرات عملية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ما يفتح أمامهم فرصا جديدة للإبداع والابتكار.

