الإثنين 2025-09-15 01:03 ص
 

إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرات مسيرة

الأحد، 14-09-2025 11:29 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في إيلات وفي منطقة مطار رامون خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وأشارت "القناة 12" الإسرائيلية إلى أن طائرة مروحية تلاحق مسيرة اخترقت الأجواء شمال إيلات في محاولة لإسقاطها.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت سابقا تبنيها لهجمات بمسيرات وصواريخ باليستية ضد أهداف في إسرائيل بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة.

 

 
 
