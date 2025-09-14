إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرات مسيرة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في إيلات وفي منطقة مطار رامون خشية تسلل طائرات مسيّرة.



وأشارت "القناة 12" الإسرائيلية إلى أن طائرة مروحية تلاحق مسيرة اخترقت الأجواء شمال إيلات في محاولة لإسقاطها.

