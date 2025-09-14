تربية الطيبة والوسطية تنظم برنامجا لتأهيل الكوادر المدرسية في إدارة الطوارئ

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، برنامجا تدريبيا متخصصا يستهدف الكوادر البشرية من مديري المدارس الحكومية وضباط ارتباط المخاطر؛ بهدف تأهيلهم لمساندة الفرق المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأكد مدير التربية والتعليم، الدكتور زياد الجراح، أهمية البرنامج الذي يأتي انسجاما مع توجهات الوزارة الرامية إلى رفع جاهزية الكوادر التربوية وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة.



وبين أن هذه البرامج تعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية المختلفة لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز ثقافة الوعي والسلامة العامة لدى العاملين في القطاع التربوي، الأمر الذي يسهم في حماية الطلبة وتهيئة بيئة مدرسية آمنة.