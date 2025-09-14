تربية الطيبة والوسطية تنظم برنامجا لتأهيل الكوادر المدرسية في إدارة الطوارئ

وأكد مدير التربية والتعليم، الدكتور زياد الجراح، أهمية البرنامج الذي يأتي انسجاما مع توجهات الوزارة الرامية إلى رفع جاهزية الكوادر التربوية وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة.
وبين أن هذه البرامج تعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية المختلفة لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز ثقافة الوعي والسلامة العامة لدى العاملين في القطاع التربوي، الأمر الذي يسهم في حماية الطلبة وتهيئة بيئة مدرسية آمنة.
وأعرب الجراح عن شكره لمدربي مديرية الدفاع المدني على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا البرنامج التدريبي، وما قدموه من خبرات ميدانية ومعارف عملية أسهمت في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع المخاطر والطوارئ.
-
أخبار متعلقة
-
"صناعة إربد" تختتم الورشة الأولى من ورشات الذكاء الاصطناعي
-
أنشطة مجتمعية وتنموية في عدد من المحافظات
-
تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
-
انطلاق فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية
-
الحموري يقدّم محاضرة حول استراتيجيات الرعاية الصحية في السلم والحرب
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة
-
شكاوى بالخالدية والبادية الشمالية الغربية من اكتظاظ الطلبة بالمدارس
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب غداً