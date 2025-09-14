الأحد 2025-09-14 11:17 م
 

تربية الطيبة والوسطية تنظم برنامجا لتأهيل الكوادر المدرسية في إدارة الطوارئ

الأحد، 14-09-2025 10:43 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، برنامجا تدريبيا متخصصا يستهدف الكوادر البشرية من مديري المدارس الحكومية وضباط ارتباط المخاطر؛ بهدف تأهيلهم لمساندة الفرق المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأكد مدير التربية والتعليم، الدكتور زياد الجراح، أهمية البرنامج الذي يأتي انسجاما مع توجهات الوزارة الرامية إلى رفع جاهزية الكوادر التربوية وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة.


وبين أن هذه البرامج تعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية المختلفة لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز ثقافة الوعي والسلامة العامة لدى العاملين في القطاع التربوي، الأمر الذي يسهم في حماية الطلبة وتهيئة بيئة مدرسية آمنة.


وأعرب الجراح عن شكره لمدربي مديرية الدفاع المدني على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا البرنامج التدريبي، وما قدموه من خبرات ميدانية ومعارف عملية أسهمت في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع المخاطر والطوارئ.

 
 
