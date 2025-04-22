الثلاثاء 2025-04-22 11:57 ص
 

دراسة: الاعتماد على مصادر نباتية للبروتين يرتبط بعمر أطول وصحة أفضل

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت دراسة أسترالية حديثة أن الدول التي يعتمد سكانها على البروتينات النباتية مثل البقوليات، الخضروات، فول الصويا والمكسرات، تسجل متوسط عمر أعلى مقارنة بتلك التي تعتمد على البروتين الحيواني.

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الدراسة، التي نُشرت في دورية Nature Communication وأجراها باحثون من جامعة سيدني، حللت بيانات 101 دولة من عام 1961 حتى 2018، وربطت بين نوع البروتين المتناول ومتوسط الأعمار.


وأشارت الباحثة كاثلين أندروز إلى أن البروتين الحيواني يقلل نسب الوفاة لدى الأطفال دون سن الخامسة، بينما أظهرت النتائج أن البروتين النباتي أكثر فائدة للبالغين، إذ يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

 

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طب وصحة دراسة: الاعتماد على مصادر نباتية للبروتين يرتبط بعمر أطول وصحة أفضل

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