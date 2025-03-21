كيف يساعد الصيام في تقليل الالتهابات بالجسم؟

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسات علمية حديثة أن الصيام يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، ما قد يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، مثل السكري والتهاب المفاصل وأمراض القلب.

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وأوضح باحثون أن الامتناع عن الطعام لساعات طويلة يساعد في تقليل إنتاج بعض المركبات المرتبطة بالالتهابات، مثل السيتوكينات والبروتينات الالتهابية؛ ما يساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين استجابة الجهاز المناعي.



وأشار الخبراء إلى أن الصيام يعزز عمليات التجديد الخلوي، حيث يلجأ الجسم إلى آليات إصلاح الخلايا المتضررة؛ ما يقلل من تراكم الجذور الحرة التي تسبب الالتهاب المزمن. كما أن الصيام يعزز حساسية الجسم للأنسولين؛ ما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



وفيما يتعلق بالتهاب المفاصل، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الصيام يمكن أن يساعد في تقليل أعراض التهابات المفاصل الروماتويدي، حيث يؤدي إلى انخفاض في مستويات العوامل المحفزة للالتهاب؛ ما يخفف الألم والتورم لدى المرضى.



وينصح الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن عند الإفطار والسحور، يشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية المفيدة، مثل زيت الزيتون والأسماك والمكسرات، لتعزيز فوائد الصيام في تقليل الالتهابات.



كما يُفضل تجنب الأطعمة المصنعة والمشبعة بالسكريات، والتي قد تؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم.



ويظل الصيام ممارسة صحية، لكن يجب على الأفراد المصابين بأمراض مزمنة استشارة الطبيب قبل الصيام لضمان عدم تأثيره سلبًا على صحتهم.