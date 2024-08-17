4 فوائد يقدمها الشوفان للأطفال- متى يمكن تناوله؟

الوكيل الإخباري- الشوفان من الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، حيث يعزز من مناعة الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض، ولكن يجب الحرص جيدًا على عدم الإفراط في تناوله.



فوائد الشوفان للأطفال

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من تناول الشوفان بالنسبة للأطفال من بينها:



1- مصدر الألياف

يتميز الشوفان باحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي يساعد تناولها بشكل منتظم في تنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي تحسين الهضم وتقليل فرص إصابة الطفل بالإمساك، إلى جانب زيادة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من إصابة الطفل بالسمنة.



2- زيادة البروتين في الجسم

تناول الشوفان بشكل متكرر يساهم في نمو عضلات الطفل بشكل أفضل وتقويتها وإصلاح الأنسجة التالفة، ولكن يجب الانتباه جيدًا من الإفراط في تناوله لتجنب أي نتائج عكسية يمكن أن تحدث.



3- تقوية المناعة

يعرف الشوفان باحتوائه على كمية كبيرة من مادة بيتا جلوكان، التي تساعد بشكل كبير على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وبالتالي زيادة قدرة الجسم على مكافحة الإصابة بالأمراض، خاصة الأمراض المناعية.



4- تعزيز الجسم بالعناصر الغذائية

يساعد تناول الشوفان بانتظام على تعزيز صحة الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين ب، الذي يساهم في إنتاج الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، والحديد الذي ينقل الأكسجين في الدم، والمغنيسيوم الذي يدعم وظائف العظام والعضلات.



متى يتم إعطاء الشوفان للطفل؟

بعد مرور 6 أشهر على عمر الطفل يمكن البدء بإدخال الشوفان في غذاءه، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص، كما يفضل البدء بتناول كميات صغيرة و زيادة الكمية تدريجيًا لمراقبة أي رد فعل تحسسي قد يظهر على الطفل.

الكونسلتو