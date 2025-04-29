5 آثار سلبية للإفراط في أكل البروتين

الوكيل الإخباري- في ظل انتشار الحميات الغذائية الغنية بالبروتين، خاصة تلك التي يروج لها المؤثرون على وسائل التواصل، يحذر خبراء الصحة من أن تجاوز الكمية اليومية الموصى بها – والتي تتراوح بين 0.8 و1 غرام لكل كغم من وزن الجسم – قد يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.

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ووفقاً لتقرير نشره موقع "فري ويل هيلث"، فإن الإفراط في استهلاك البروتين قد يسبب عدة مشاكل صحية، أبرزها:



زيادة خطر الإصابة بالأمراض: مثل أمراض القلب التاجية والسرطان.

اضطرابات هضمية: بما في ذلك الإمساك والانتفاخ.

تلف الكلى: تشير دراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من البروتين معرضون أكثر للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

إجهاد الجسم: الإفراط في البروتين يشكل عبئاً على الكبد والكلى والعظام.

ارتفاع ضغط الدم: ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



ويؤكد الخبراء أن احتياجات البروتين تختلف من شخص لآخر بحسب العمر، ومستوى النشاط البدني، والحالة الصحية، مشددين على أهمية التوازن في النظام الغذائي وتجنب الإفراط غير المدروس.