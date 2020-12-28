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الإثنين، 28-12-2020 10:40 ص

سياحة شتوية افتراضية في السويد

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الوكيل الإخباري _ تعد السويد من الدول التي توفر مجموعةً من المعالم والتحف المعمارية والمتاحف، حيث يبدأ معظم الزائرين جولاتهم في استوكهولم، أكبر مدن البلاد وعاصمتها، علمًا أن أنحاء البلاد تحضن نقاط جذب بالجملة.

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فندق الجليد

تعدّ قرية Jukkasjärvi الصغيرة في شمال السويد، موطنًا لفندق الجليد Icehotel الجذاب. في كل عام، تتحقّق إعادة بناء الفندق، باستخدام كتل الجليد والثلج من نهر "تورن" القريب. يكون الفندق دائمًا تحت درجة حرارة التجمد لضمان الاستقرار.

 

حديقة "أبيسكو" الوطنية
في منطقة "لابلاند" بشمال السويد، سيجد الزائر حديقة "أبيسكو" الوطنية في البلاد. الحديقة هي موطن لمحطة Abisko Scientific Research Station. هناك، يمتدّ طول مسار Kungsleden الشهير للمشي على ما يقرب من 500 كيلومتر، وفي الشتاء، تحلو فرص التزلج على الجليد، أنواع الحياة البرية في الحديقة، تشتمل على الموظ والرنة والدببة.

 

 

قصر "دروتنينغهولم"
تتعدّد في السويد القلاع والقصور ، وأكثرها شهرةً موقعه في جزيرة Lovö، وسط بحيرة "مالارين". يرجع تاريخ بناء قصر "دروتنينغهولم" إلى القرن السادس عشر، وهو مقر إقامة العائلة المالكة السويدية. ومع ذلك، فإن الكثير من مرافق القصر وأراضيه مفتوحة للجمهور. هناك، تحظى الحدائق الباروكية والإنجليزية، على وجه الخصوص، بشعبية كبيرة. الجناح الصيني في الحدائق جميل، ويعدّ أفضل المعالم المعمارية في السويد.

 

سوق الشتاء في "جوكموك"
تنبض مدينة "جوكموك" الصغيرة في "لابلاند" السويدية بالحياة خلال فبراير (شباط)، بفضل سوق "جوكموك" الشتويّة. المضيفون هم شعب سامي الأصلي، والزائرون من جميع أنحاء السويد وحتى من أنحاء العالم يأتون لثلاثة أيّام، لمشاهدة عروض الرقص الشعبي وسباق الرنة والأزياء التقليدية ومعروضات البائعين وشراء الهدايا التذكارية والاستمتاع بالثقافة المذهلة.

 

المصدر : سيدتي


 




 

 


 

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