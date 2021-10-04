جورج كلوني وأمل علم الدين يخطفان الأنظار بأحدث ظهور لهما - صور

الوكيل الإخباري - حضر النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين كلوني عالعرض الأول لفيلم The Tender Bar في لوس أنجلوس.

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النجم البالغ من العمر 60 عاماً تألق ببدلة إلى جانب زوجته منذ 7 سنوات أمل ، التي تألقت بفستان جميل باللونين الأبيض والأسود.

وحضر أيضاً نجم العمل بين أفليك الذي التقط الصور مع جورج كلوني، وكان بين وجورج قد تعاونا سابقًا كمنتجين في فيلم Argo لعام 2012 .

العمل من إخراج وإنتاج كلوني، هو يعتمد على مذكرات عام 2005 التي تحمل الاسم نفسه للمؤلف جيه آر مورينجر.













المصدر - الفن