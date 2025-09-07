تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد

وجاء في المنشور:
"أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ... نسأل الله الشفاء والعافية لأمنا الغالية #حياة_الفهد."
وأُرفق مع الدعاء صورة كُتب عليها:
"اللهم لُطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج."
المنشور لقي تفاعلاً واسعاً من جمهور الفنانة، الذين عبّروا عن محبتهم ودعواتهم الصادقة لها بالشفاء، مؤكدين مكانتها الكبيرة في قلوبهم بعد سنوات طويلة من العطاء الفني.
