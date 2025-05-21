علامات احتباس السوائل في جسمك.. احذرها

الوكيل الإخباري- يُعد احتباس السوائل في الجسم من المشكلات الصحية الشائعة التي قد لا ينتبه إليها البعض في بدايتها، لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج في الوقت المناسب. يحدث هذا الخلل عندما يحتفظ الجسم بكميات زائدة من السوائل في الأنسجة، وغالبًا ما يظهر على شكل انتفاخ غير مبرر في مناطق مختلفة من الجسم.

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