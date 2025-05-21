الأربعاء 2025-05-21 04:58 م
 

علامات احتباس السوائل في جسمك.. احذرها

يب
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-05-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-  يُعد احتباس السوائل في الجسم من المشكلات الصحية الشائعة التي قد لا ينتبه إليها البعض في بدايتها، لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج في الوقت المناسب. يحدث هذا الخلل عندما يحتفظ الجسم بكميات زائدة من السوائل في الأنسجة، وغالبًا ما يظهر على شكل انتفاخ غير مبرر في مناطق مختلفة من الجسم.

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وبحسب ما أشار إليه موقع Cleveland Clinic، إليك أبرز أضرار احتباس السوائل وتأثيرها على صحة الجسم:

1. انتفاخ في الأطراف
من العلامات المبكرة والواضحة لاحتباس السوائل هو الانتفاخ، خاصة في القدمين والكاحلين والساقين واليدين. ويزداد هذا الانتفاخ مع تزايد كمية السوائل المحتجزة، مما يسبب شعورًا بالثقل، وأحيانًا بالألم وعدم الراحة عند الحركة.

2. زيادة مفاجئة في الوزن
إذا لاحظت زيادة في الوزن خلال فترة قصيرة دون تغييرات واضحة في نظامك الغذائي أو نمط حياتك، فقد يكون السبب هو احتباس السوائل، وليس الدهون. وهذا يدعو إلى مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه.

3. اضطرابات تنفسية
في الحالات المتقدمة، يمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم الوذمة الرئوية. وتُعد من أخطر مضاعفات احتباس السوائل، حيث تظهر أعراضها في شكل ضيق تنفس، سعال مصحوب ببلغم، وتسارع في ضربات القلب، وهي حالات تستدعي تدخلًا طبيًا سريعًا.

4. زيادة خطر الإصابة بقصور القلب
عندما يحتبس الجسم السوائل لفترات طويلة، فإنه يُجهد القلب، ويُعيق قدرته على ضخ الدم بكفاءة، مما يزيد من خطر قصور عضلة القلب. وفي هذه الحالة، تتجمع السوائل في الأطراف والرئتين، وتزداد احتمالية تطور أمراض القلب.

5. تأثيرات على الدماغ
احتباس السوائل لا يقتصر على الأطراف، بل قد يؤثر أيضًا على الدماغ، مما يؤدي إلى أعراض عصبية خطيرة مثل:
صداع شديد
تشوش في الرؤية
فقدان التوازن
الشعور بالغثيان أو القيء
كلها مؤشرات تتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا.

خلاصة:
احتباس السوائل ليس مجرد عرض عابر، بل قد يكون مؤشرًا على خلل داخلي يحتاج إلى تشخيص دقيق وعلاج مبكر. إذا لاحظت أيًا من الأعراض السابقة، من المهم استشارة الطبيب وعدم تجاهل الإشارات التي يرسلها لك جسدك.


الكونسلتو 


 
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