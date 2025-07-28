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بالفيديو.. ركاب يهربون من طائرة إثر إنبعاث دخان في مطار دنفر الأمريكي

أثناء انبعاث دخان من طائرة في أمريكا
أثناء انبعاث دخان من طائرة في أمريكا
 
الإثنين، 28-07-2025 07:22 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت السلطات الأمريكية بأن ركابا هربوا عبر مزلقة إخلاء للطوارئ من طائرة كان ينبعث منها الدخان في مطار دنفر، بولاية كولورادو الأمريكية، بسبب مشكلة محتملة في معدات هبوط الطائرة.

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وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن رحلة شركة "أمريكان ايرلاينز" رقم 3023 أبلغت عن "حادث محتمل في معدات الهبوط" أثناء مغادرتها مطار دنفر الدولي بعد ظهر يوم السبت.
وقالت الشركة التي تتخذ من فورت وورث، بولاية تكساس مقرا لها، في بيان إن المشكلة تتعلق بإطار الطائرة.
وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، التي تقل 173 راكبا وستة من أفراد الطاقم، في طريقها إلى مطار ميامي الدولي، حسبما ذكرت شركة "أمريكان ايرلاينز".

 
 
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