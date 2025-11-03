"سحبوا كل المصاري اللي بحسابي وخلولي 5 دنانير".. اردني يروي حالة نصب حدثت معه#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/9140pBLsRl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 3, 2025
