الأربعاء 2025-11-05 01:34 م
 

"لما الأردنيين يقفوا مع بعض".. فزعة اهل الطفيلة الكرام

فافا
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 05-11-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   "لما الأردنيين يقفوا مع بعض".. فزعة اهل الطفيلة الكرام

اضافة اعلان

 


 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعيينات جديدة في وزارة التربية - اسماء

بيروت

عربي ودولي شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان

لا

منوعات حادث مروع في أمريكا.. صعق كهربائي من جهاز لوحي يحرق طفلاً أثناء نومه - صور

اتفاقية شراكة استراتيجية بين "ليدرز سنتر" و"السيفوي" للتوسع داخل السوق الأردني

أخبار الشركات اتفاقية شراكة استراتيجية بين "ليدرز سنتر" و"السيفوي" للتوسع داخل السوق الأردني

ىىى

فيديو الوكيل مواطن يروي حادث سرقة.. ويشيد بكفاءة الاجهزة الامنية

فافا

فيديو الوكيل "لما الأردنيين يقفوا مع بعض".. فزعة اهل الطفيلة الكرام

الكود الموجود على إشعار حملة الشتاء

أخبار محلية ماذا يعني هذا الكود ؟ .. السير توضح

اى

فيديو الوكيل دعوات صادقة من القلب❤️.. اتصال من حاجة أردنية يسعد الوكيل عبر الهواء



 
 





الأكثر مشاهدة