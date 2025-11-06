النفط يستقر وسط استمرار المخاوف من ضعف الطلب وفائض المعروض

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.03% إلى 63.54 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 59.60 دولارا.
وقال بنك جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء إن الطلب العالمي على النفط ارتفع منذ بداية العام وحتى الرابع من تشرين الثاني بواقع 850 ألف برميل يوميا وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف برميل يوميا.
وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل إلى 421.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة 603 آلاف برميل.
وانخفضت أسعار النفط عالميا للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول بسبب المخاوف من وجود فائض في المعروض بعد زيادات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التي تتزامن مع استمرار تزايد إنتاج المنتجين من خارج المنظمة.
