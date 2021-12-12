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هكذا أنقذ رجال السير طفلاً كان يمشي لوحده داخل نفق الداخلية

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الأحد، 12-12-2021 08:49 ص

هكذا أنقذ رجال السير طفلاً كان يمشي لوحده داخل نفق الداخلية

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الوكيل الإخباري- عثر رجال السير، أمس السبت، على طفل يبلغ من العمر 5 أعوام يمشى داخل نفق الداخلية وحيداً دون أهله. 

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وقال النقيب موفق سليمان الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إن العناية الالهية حالت دون تعرض الطفل للدهس داخل النفق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة وسريعة .


ووجه الخطبا رسالة للأهل وأولياء الأمور للانتباه إلى أطفالهم وعدم تركهم لوحدهم.


وكشف النقيب الخطبا أن رجال السير تعاملوا خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 381 حادث سير ، نتج عنه وفاتين الاولى في محافظة الكرك دهس طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ، والوفاة الثانية بحادث صدم جمل على طريق العقبة – القويرة ووفاة سائق المركبة .

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