27 اصابة بحادثي سير في الزرقاء

الوكيل الاخباري -

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عاد أمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات اليوم السبت مصابي حادثي الزرقاء في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، والذين أحضروا الى المستشفى جراء حادثي سير منفصلين منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم.واطمأن الزريقات خلال الزيارة على المصابين والتقى مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور محمود دولة والأطباء المشرفين على حالة المصابين، وأوعز بتقديم خدمات الرعاية الصحية الكاملة لهم.من جهته بين مدير المستشفى الدكتور محمود دولة أن المستشفى استقبل 27 حالة اصابة نتيجة حادثي سير منفصلين الليلة الماضية وفجر اليوم، حيث جرى ادخال 19 حالة ذكور و8 حالات اناث.واوضح أن 3 حالات من الحالات المدخلة تم ادخالهم الى غرف العناية الحثيثة حيث كان التقرير الأولي يفيد بأن حالتين منهم سيئة وحالة واحدة حرجة.