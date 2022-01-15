السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 06:30 ص

أكثر من 12000 إصابة بكورونا في كازاخستان

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصحية في كازاخستان، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل أكثر من 12000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشار التقرير، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات المسجلة بلغ 1036385 حالة.
وأضاف التقرير: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم في كازاخستان تسجيل وجود نتائج اختبارات إيجابية لدى 12381 شخصا وثبتت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا ".


وفي اليوم السابق، أعلنت السلطات الصحية المختصة في كازاخستان عن تسجيل 10418 حالة إصابة جديدة بكوفيد، وتم اعتبار ذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات.


ووفقا للإحصاءات الأخيرة، يعيش في كازاخستان حوالي 18.3 مليون نسمة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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