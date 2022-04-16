إدارة الدواء الأمريكية تصرّح باستخدام جهاز تنفسي جديد لكشف عدوى كورونا

الوكيل الإخباري -أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحا بالاستخدام الطارئ لما قالت إنه أول جهاز يمكنه اكتشاف عدوى "كوفيد-"19 في عينات التنفس.



وقالت الوكالة إن "جهاز إنسبيكت أي أر كوفيد-19 بريثلايزر الجديد يأتي بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه من قبل الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة، لكن يجب إجراء الاختبار الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من ثلاث دقائق تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص".



وتبعا للوكالة فإن " الجهاز كان دقيقًا بنسبة 91.2٪ في تحديد عينات الاختبار الإيجابية ودقته بلغت 99.3٪ في تحديد عينات الاختبار السلبية".

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روسيا اليوم