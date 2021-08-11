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الأربعاء، 11-08-2021 08:13 م

إيطاليا تسجل 31 وفاة و6968 إصابة جديدة بكورونا

اايطاليا


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 31 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، و6968 إصابة جديدة مقارنة مع 5636 في اليوم الماضي.

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وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة 128304، وهي ثاني اعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.


وسجلت إيطاليا حتى الآن 4.4 مليون إصابة، فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات دون احتساب المرضى في وحدات الرعاية المركزة 2948 اليوم الأربعاء مقارنة مع 2880 أمس.


وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 337.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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