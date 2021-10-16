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السبت، 16-10-2021 05:00 م

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ايطالية لدعم الشركات المتضررة من كورونا

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الوكيل الاخباري- وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة إيطالية بقيمة 31.9 مليار يورو؛ لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا، وذلك بموجب الإطار المؤقت لمساعدة الدول الأعضاء.

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وحسب وكالة "آكي" الإيطالية، قالت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، والمسؤولة عن سياسات المنافسة مارجريت فيستاجر، في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، ان العديد من الشركات في إيطاليا شهدت انخفاضًا كبيرًا في إيراداتها بسبب تفشي كورونا، والتدابير اللازمة للحد من انتشاره، مشيرة إلى أن الخطة البالغة قيمتها 31.9 مليار يورو ستمكن إيطاليا من مساعدة الشركات على تلبية احتياجاتها من السيولة، وتغطية التكاليف الثابتة التي لا تغطيها عائداتها.


وأشارت إلى أن المفوضية ستواصل التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: بترا

 

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