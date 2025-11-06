الوكيل الإخباري- أكد قائد مفرزة اقتحام هجومية تابعة لمجموعة القوات "غرب" في الجيش الروسي، أن أفراد القوات المسلحة الروسية سيحررون كوبيانسك بالكامل خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح لافريك، قائد مفرزة الهجوم التابعة للفوج 121 التابع للفرقة 68 من مجموعة قوات "غرب"، أن "مقاتلي المجموعة يتمتعون بروح قتالية عالية وسيحررون كوبيانسك بالكامل خلال الأسبوع المقبل".