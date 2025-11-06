الجيش الروسي يقترب من تحرير كوبيانسك بالكامل

وأكد أن "وحدات المجموعة تمكنت من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتقدم على طول الضفة اليمنى لنهر أوسكول في المدينة، حيث لا يزال هناك نحو 130 مبنى بحاجة إلى التحرير.
