الخميس 2025-11-06 08:42 ص
 

الجيش الروسي يقترب من تحرير كوبيانسك بالكامل

الخميس، 06-11-2025 06:31 ص

الوكيل الإخباري-   أكد قائد مفرزة اقتحام هجومية تابعة لمجموعة القوات "غرب" في الجيش الروسي، أن أفراد القوات المسلحة الروسية سيحررون كوبيانسك بالكامل خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح لافريك، قائد مفرزة الهجوم التابعة للفوج 121 التابع للفرقة 68 من مجموعة قوات "غرب"، أن "مقاتلي المجموعة يتمتعون بروح قتالية عالية وسيحررون كوبيانسك بالكامل خلال الأسبوع المقبل".

 

وأضاف: "التقدم مستمر.. أنا واثق من أن المدينة ستحرر بالكامل، نحن ننشط بروح قتالية عالية، وسننجز المهمة".

وأكد أن "وحدات المجموعة تمكنت من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتقدم على طول الضفة اليمنى لنهر أوسكول في المدينة، حيث لا يزال هناك نحو 130 مبنى بحاجة إلى التحرير.

 
 
