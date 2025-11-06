الخميس 2025-11-06 08:42 ص
 

أول رد من ترامب على زهران ممداني

زهران ممداني
زهران ممداني
 
الخميس، 06-11-2025 06:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته بالنجاح لعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، لكنه لم يخف امتعاضه من خطاب الأخير الذي هاجمه عقب فوزه.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أود أن ينجح العمدة الجديد لأنني أحب نيويورك، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون لطيفا معي".

وأضاف موجها انتقادا لممداني:"خطابه كان غاضبا تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يظهر مزيدا من الاحترام لواشنطن، وإلا فلن تكون لديه فرصة حقيقية للنجاح".

 

وكان ممداني، الذي يعد من أبرز الوجوه التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، قد وجه خلال خطاب فوزه انتقادات حادة لترامب، قائلا إن "المدينة التي صنعت ترامب هي نفسها القادرة على هزيمته".

ويأتي فوز ممداني، ذي الأصول الإفريقية – الآسيوية، في لحظة سياسية فارقة، إذ ينظر إليه كرمز لصعود التيار التقدمي المؤيد للعدالة الاجتماعية وحقوق الفلسطينيين داخل الساحة الأمريكية، في مواجهة الخطاب الشعبوي لترامب وحلفائه. 

 
 
