أول رد من ترامب على زهران ممداني

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته بالنجاح لعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، لكنه لم يخف امتعاضه من خطاب الأخير الذي هاجمه عقب فوزه.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أود أن ينجح العمدة الجديد لأنني أحب نيويورك، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون لطيفا معي".



وأضاف موجها انتقادا لممداني:"خطابه كان غاضبا تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يظهر مزيدا من الاحترام لواشنطن، وإلا فلن تكون لديه فرصة حقيقية للنجاح".