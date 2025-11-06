أول رد من ترامب على زهران ممداني

وأضاف موجها انتقادا لممداني:"خطابه كان غاضبا تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يظهر مزيدا من الاحترام لواشنطن، وإلا فلن تكون لديه فرصة حقيقية للنجاح".
ويأتي فوز ممداني، ذي الأصول الإفريقية – الآسيوية، في لحظة سياسية فارقة، إذ ينظر إليه كرمز لصعود التيار التقدمي المؤيد للعدالة الاجتماعية وحقوق الفلسطينيين داخل الساحة الأمريكية، في مواجهة الخطاب الشعبوي لترامب وحلفائه.
