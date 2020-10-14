الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن أن مركز غامالي سجل اللقاح الروسي الثاني وأن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.

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حيث أعلن الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، إن مركز مدينة نوفوسيبيرسك فيكتور سجل اليوم الاربعاء اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى "إيبي فاك كورونا"، كما أضاف: "لدينا لقاح ثالث من تطوير مركز تشوماكوف التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في طريقه للتسجيل ايضا".



وقالت نائب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، إن التجارب السريرية بعد التسجيل للقاح الثاني ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" ستتم بمشاركة 40 ألف متطوع، بينهم 150 مشارك تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.



وأشارت الى إن اللقاح الثاني الذي اعلن عنه اليوم يتميز بمستوى عال من الأمان وغياب الآثار الجانبية، كما أن إنتاج اللقاح الثاني يوسع إمكانية تطعيم السكان وهذا يعني اقتراب التغلب على فيروس كورونا واستقرار الوضع العام.

سبوتنيك

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