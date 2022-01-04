الصحة العالمية : التطعيم ضروري للتصدي لمتحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع البلدان على تلقي لقاحات فيروس كورونا المنقذة للحياة في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتزامن مع استمرار ظهور متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم.



وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يأتي ذلك في وقت كررت فيه الدكتورة ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19، رسالة المنظمة ومفادها بأن البلدان لا يمكنها شق طريقها للتخلص من الجائحة، في الوقت الذي ينتقل أوميكرون فيه بشكل مكثف تماما مثلما يفعل متغير دلتا.

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