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الخميس، 23-03-2023 01:59 م

الصحة العالمية: انخفاض نسبة وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 46%

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات فيروس كورونا انخفض بنسبة 46% مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة، وانخفض عدد الإصابات بنسبة 31%.

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وبحسب المنظمة، أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 19 مارس من العام الجاري، وتوفي أكثر من 26 ألفا.


ووفقًا لصحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 3,738,575 حالة إصابة و26,147 حالة وفاة في العالم في غضون أربعة أسابيع.


ولمدة 28 يوما، تم الكشف عن معظم الحالات في الولايات المتحدة البالغ عددها 792,202. تليها روسيا (339,564) والصين (320,029) واليابان (291,672) وألمانيا (281,468).


وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 20 فبراير إلى 19 مارس، بعدد بلغ 8187، تليها بريطانيا (2474) واليابان (1898) والبرازيل (1587) والصين (1472).


وحتى 21 مارس، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن إصابة 761,071,826 بفيروس كورونا منذ بداية الوباء ووفاة 6,879,677 شخصا.

 

 

روسيا اليوم 

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