الصحة العالمية تحذر من خطورة دلتا

الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، من أن البيانات التي قدمتها بعض الدول تشير إلى أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "دلتا" ترفع مخاطر دخول المصابين للمستشفى.

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ونقلت مجلة "National Interest" عن المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية، د. ماريا فان كيرخوف، قولها إنه "من ناحية الشدة، رأينا بعض الدول تشير إلى مخاطر متزايدة من دخول المستشفى للأشخاص المصابين بالمتغير دلتا".



وأضافت:" ولكن لم نر ذلك يُترجم إلى زيادة في الوفيات".



ولفتت فان كيرخوف إلى أن المتغير دلتا خطير بشكل خاص على من يعانون ظروفا صحية خاصة، كالسمنة والسكري وأمراض القلب.



وقالت: "عوامل الخطر بالنسبة للمرض الشديد والموت هي ذاتها".

وأوضحت: "إذا كانت لديك حالة ضمن ما ذكر، بغض النظر عن عمرك، أنت في خطر متزايد من دخول المستشفى".



ومتغير "دلتا"، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في الهند الخريف الماضي، انتشر بسرعة في أكثر من مائة وأربعين دولة حتى الآن. وبعد تحديده في الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر فقط ، أصبح المتغير مسؤولا الآن عن أكثر من 90 بالمئة من جميع حالات الإصابة، حسبما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

روسيا اليوم





