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الجمعة، 05-05-2023 05:36 م

الصحة العالمية: كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

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الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنّ جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين، "أعلن أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية"، مقدرا أن الوباء قتل "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية، وفقا لما نقلته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية.

 




 

 


 

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