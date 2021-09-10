الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 03:52 م

الصحة العالمية: يجب تغيير استراتيجياتنا تجاه كورونا

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الوكيل الإخباري - بدا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه أكثر تشاؤماً، الجمعة، بشأن قدرة النسبة المرتفعة من التلقيح وحدها على وقف تفشي وباء كوفيد-19، بفعل ظهور متحوّرات قلّلت من احتمال تشكل مناعة جماعية.

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مع تزايد احتمال أن يبقى المرض متفشياً على المدى الطويل دون التمكن من القضاء عليه، دعا كلوغه خلال مؤتمر صحافي إلى "الاستباق لتكييف استراتيجياتنا بشأن التلقيح"، خصوصاً بشأن مسألة الجرعات المعزِزة.


في مايو، أكد المسؤول الصحي الأممي أن "الوباء سينتهي عندما سنلقح بالحدّ الأدنى 70%" من سكان العالم.


وعندما سُئل عما إذا كان هذا الهدف لا يزال صالحاً أو ما إذا كان ينبغي رفعه، أشار كلوغه إلى أن المتحوّرات الجديدة الشديدة العدوى ولاسيما المتحوّرة دلتا، غيّرت المعطيات.


وأوضح أنه عندما أدلى بالتصريح منذ أشهر "لم تكن قد ظهرت متحوّرات أكثر قابلية للانتقال"، رغم أن المتحوّرة دلتا التي رُصدت للمرة الأولى في الهند، كانت منتشرة في تلك الفترة.


وقال كلوغه: "إذا أعتقد أن ذلك يقودنا إلى نقطة هي أن الهدف الأساسي من التطعيم هو قبل كل شيء منع الأشكال الحادة من المرض والوفيات".


وأضاف: "إذا نعتبر أن كورونا سيواصل التحوّر وسيبقى معنا، على غرار الزكام، إذاً علينا الاستباق في كيفية تكييف استراتيجيتنا للتلقيح مع الانتقال المزمن للعدوى والتوصل إلى معرفة دقيقة جداً بشأن تأثير الجرعات الإضافية".

 

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