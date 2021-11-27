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السبت، 27-11-2021 11:48 ص

الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور أوميكرون قد يتعرض لأعراض صعبة جدا

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الوكيل الإخباري-قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن هناك قلقا عالميا متزايدا من متحور "أوميكرون" الجديد.

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وأضاف الشخرة، اليوم السبت، أن خطر المتحور الجديد يكون في سرعة انتشاره ونوع الإصابة به، مشيرا إلى أن المصاب بهذا المتحور قد يتعرض لأعراض صعبة جدا.


وأوضح أن وزارة الصحة الفلسطينية على تواصل مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد ومدى انتشاره، مؤكدا أن الطفرة الجديدة تحتاج إلى أجهزة لاكتشافها، سيتم العمل على توفيرها.


ونوه المتحدث بأن وزارة الصحة الفلسطينية ستوصي بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود، في إطار مكافحة تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.

 

روسيا اليوم

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