"طلبات" الأردن تضم السكوتر الكهربائي بالبطارية القابلة للاستبدال لأسطولها

الوكيل الإخباري- في خطوة سباقة نحو الاستدامة والابتكار في خدمات التوصيل، أعلنت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تبني الدراجات الكهربائية (السكوتر) بالبطارية القابلة للاستبدال من نوع BlueShark R1 وضمها لأسطولها، وذلك لأول مرة في الأردن.

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وقد جاء هذا الإعلان في إطار لقاء صحفي عقدته الشركة مؤخراً تحت رعاية عطوفة المهندس بسام السرحان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبرئاسة مديرها العام، سليم حماد.

وفي إطار هذه المبادرة، تقوم الشركة بالتسهيل على السائقين امتلاك سكوترات BlueShark R1 التي تعتبر حلاً مثالياً للتنقل الحضري المستدام لكفاءتها في استهلاك الطاقة والأداء العالي، بالإضافة للتناغم مع البيئة، وذلك بشروط ميسرة، وبفائدة صفر%، مع فترة سداد طويلة معززة بمزايا توفيرية تشمل الصيانة الدورية المجانية والتبديل المجاني للبطارية لـ3 سنوات بسهولة عبر 8 محطات مخصصة في عمّان.



وأشار المدير العام لشركة "طلبات" الأردن، سليم حماد بأن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الشركة لدعم الجهود الوطنية والعالمية لتقليص البصمة الكربونية بتقديم وتبني حلول تساهم في بناء نظام بيئي أكثر استدامة، وتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، فضلاً عن المشاركة في تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص التشغيل والفرص المدرة للدخل، مبيناً أنها تمثل تطوراً نوعياً في دعم السائقين ورعايتهم بإثراء التسهيلات والمزايا المقدمة لهم، وسط توقعات بانعكاسات إيجابية للمبادرة على تحسين كفاءة العمليات وضمان استمرارية العمل وتلبية احتياجات عملاء "طلبات" الأردن بسرعة، إلى جانب تقليل الانبعاثات.