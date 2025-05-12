بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

09:10 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 459 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 525 دينارا اليوم الاثنين وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاثنين، 65.5 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 63.5 دينارا للغرام.