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السبت، 16-09-2023 01:31 م

الصين تكافح جدري القردة بالإجراءات ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصحية في الصين، يوم الجمعة، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كورونا، بداية من 20 سبتمبر (أيلول)، بعد تسجيل قرابة 500 إصابة في الشهر الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة ب، وسيكون التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.

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وبموجب ذلك يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات، أو تعليق العمل والمدارس، أو إغلاق بعض الأماكن عند تفشي المرض.
وتشمل الفئة ب للأمراض المعدية حالياً مثل كورونا، والإيدز، والتهاب الجهاز التنفسي الحاد، سارس.
وقالت اللجنة: "رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين إصابات بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر (أيلول) 2022 وبداية انتشار الإصابات في يونيو (حزيران) 2023، ما أدى إلى استمرار تفشي المرض، والعدوى"

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في 8 سبتمبر (أيلول) إن الصين سجلت في أغسطس (آب) 501 إصابة جديدة بجدري القردة دون وجود تسجيل إصابات خطيرة أو وفيات.
ورصد الفيروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيسي  بالاتصال الوثيق مع المصاب.

 

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